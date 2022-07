Curuai, em Santarém, recebe primeira obra de pavimentação asfáltica da sua história

O distrito de Curuai, na região do Lago Grande, recebe a primeira obra de pavimentação asfáltica de sua história. A ordem de serviço já com o início dos trabalhos foi assinada na sexta-feira, 08, pelo prefeito Nélio Aguiar, na sede da comunidade.

Estão sendo investidos R$ 3,3 milhões. As vias que estão recebendo asfalto são as ruas José Lourido, Antônio Figueira e Henrique Canuto.

“Um dia histórico e de muita alegria para a nossa comunidade. A primeira obra de pavimentação asfáltica de todo o Lago Grande. Agradecemos mais esse investimento e que seja o primeiro de mais que virão pela frente”, disse Elson Nogueira, presidente da comunidade.

As obras de pavimentação asfáltica se juntam a outros investimentos que a comunidade de Curuai e outras comunidades da região do Lago Grande já receberam nesses cinco anos de governo da gestão do prefeito Nélio Aguiar.

São Unidades Básicas de Saúde, reforma e ampliação de escolas, ambulâncias e ambulanchas, além de recuperação de ramais e etc.

Também, no Lago Grande, a comunidade de Paysandu foi destaque nacional pelo projeto de Telemedicina que já realizou mais de 500 atendimentos na comunidade.

“A chegada da urbanização em Curuai é um marco histórico. O nosso governo já executa diversas ações em várias áreas dentro da comunidade e hoje temos o asfalto, que vai gerar qualidade de vida para milhares de moradores”, disse Daniel Simões, secretário municipal de Infraestrutura, pasta responsável pelas obras.

O prefeito Nélio Aguiar destacou a importância da chegada da obra, mas ressaltou que investimentos na saúde, na educação, assistência social e agricultura são executados e continuarão sendo realizdos em Curuai e todo Lago Grande.

“Hoje é um dia histórico com a chegada do asfalto. Curuai merece e toda população merece. Nosso objetivo e fazer muito mais por todos e para isso precisamos da mão amiga de todos vocês. Já tivemos investimentos na saúde, na educação com entrega e reformas de escolas, não paramos de recuperar os ramais, entre outros serviços. O trabalho não para e juntos vamos fazer muito mais por Santarém, por Curuai e por todo Lago Grande”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

Acompanharam o prefeito Nélio Aguiar em comitiva, os vereadores Didi Feleol, Alba Leal, Gerlander Castro e Junior Tapajós, além do secretário de governo Emir Aguiar.

