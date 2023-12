Da COP 28 a COP 30: governador do Pará ressalta a participação da sociedade civil em diálogos sobre a mudança do clima

O Governador do Pará, Helder Barbalho, participou ao lado do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, do painel “Da COP 28 à COP 30: Fortalecendo o engajamento da sociedade civil em diálogos sobre mudança do clima”. O encontro reuniu representantes da sociedade civil brasileira que participam da COP-28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Organizado pela Secretaria-Geral da Presidência, liderada pelo ministro Márcio Macedo, o evento deu espaço para as diferentes vozes, lutas e reivindicações de nossas populações, em especial as que sofrem mais diretamente com a mudança do clima.

“Quero falar da importância desse momento, de fazermos o exercício de pensar em soluções, uma prática comum para a construção dessa caminhada de Dubai até Belém”, disse o governador, destacando a importância de construir, com a sociedade, um caminho de mudanças nestes dois anos que separam a conferência de Dubai da de Belém, em 2025.

“Que tenhamos a participação popular, um importante ativo para que, ao chegarmos em 2025, tenhamos a mais extraordinária oportunidade e encontro que envolvam todos os que se unem a esta causa nobre: a preservação do meio ambiente e a preservação dos povos que nele existem”. Helder Barbalho – governador do Pará.

Helder pontuou ainda a importância do Plano de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN), que será anunciado ainda neste sábado na COP 28. O plano, construído com a participação popular, é considerado a principal entrega do governo estadual na COP 28.

Neste sentido, o presidente Lula salientou em seu discurso a relevância de ter a sociedade civil unida não só nas reivindicações, mas também participando da formulação de soluções. Lula cobrou que os países que mais poluem o meio ambiente sejam também os que mais colaboram para a mitigação das mudanças climáticas. “Nós, que já somos os mais afetados pela mudança do clima, estamos sendo duplamente punidos”, pontuou. Segundo ele, “é uma questão de justiça climática, que aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global arquem com as suas responsabilidades”

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/Ag Pará