“Dahmer” entra para a lista de mais assistidos da história da Netflix

A série da Netflix “Dahmer: Um Canibal Americano” continua a quebrar recordes de audiência, e agora entra para a lista de séries mais assistidas da história do streaming.

Desde o lançamento, “Dahmer” já acumula mais de 496 milhões de horas assistidas na plataforma. Este número já garante o lugar de nona série de língua inglesa mais assistida da história da Netflix, logo atrás da 2ª temporada de “13 Reasons Why” e de “Inventando Anna”.

A tendência é que a série de Ryan Murphy protagonizada por Evan Peters continue a subir nos rankings e a quebrar recordes de audiência da Netflix. Isto porque a série foi lançada em 21 de setembro, e a Netflix conta os totais de audiência dos primeiros 28 dias de exibição.

Assim, a série ainda tem até o dia 18 de outubro para elevar os números de exibição e subir na lista ainda mais. No entanto, a entrada de “Dahmer” para a lista das 10 séries mais assistidas da história da Netflix tem um porém: esta lista inclui apenas séries de língua inglesa.

Quando levadas em consideração produções em todas as línguas, a série sobre o serial killer Jeffrey Dahmer ocupa a posição número 13 da lista, caindo no ranking devido à coreana “Round 6”, que é a série mais vista da história da Netflix, de duas temporadas da espanhola “La Casa de Papel” e do drama coreano “All of Us Are Dead”.

“Dahmer” é uma cocriação de Ryan Murphy e Ian Brennan, e acompanha os assassinatos cometidos pelo serial killer da vida real Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters. A premissa da série é contar as histórias das vítimas de Dahmer, e as falhas cometidas pelas instituições que permitiram que o assassino continuasse sua matança de 17 vítimas por um período de 13 anos.

Porém, a série além de ter sido criticada por membros da família de uma das vítimas do serial killer, vem recebendo revisões mistas da crítica especializada. Enquanto alguns destacam as boas atuações e sua apresentação do racismo sistêmico, outros lamentam o sensacionalismo ao apresentar um assassino condenado.

“Dahmer” teve a melhor primeira semana entre estreantes

A série já vinha quebrando recordes de audiência antes de entrar para as mais vistas da história. “Dahmer” assumiu o posto de série mais assistida em sua primeira semana de exibição para uma nova série, após seu lançamento em 21 de setembro.

Apenas nos primeiros cinco dias na plataforma, “Dahmer” atingiu 196,2 milhões de horas assistidas, assumindo a posição número 1 no Top 10 da Netflix em diversos países. Este número é o maior para a primeira semana de exibição de uma série nova da Netflix.

Para efeito comparativo, “Round 6“, maior sucesso de audiência da história da Netflix, teve 63,1 milhões de horas assistidas em sua primeira semana, enquanto a primeira temporada de “All of Us Are Dead” teve 124,7 milhões de horas assistidas na primeira semana. Logicamente, ambas as séries tiveram crescimento de audiência nas semanas seguintes de exibição.

Fonte: Olhar Digital