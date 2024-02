Dallagnol lista ações de Moraes e compara com a Lava Jato

O ex-procurador Deltan Dallagnol listou ações consideradas por ele ilegais que foram cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e comparou com a operação Lava Jato, da qual ele foi um dos principais agentes.

No X, antigo Twitter, Dallagnol comentou um comentarista da GloboNews que tentou comparar as ações de Moraes com as de Sergio Moro, então juiz federal em Curitiba, Paraná, responsável pelo julgamento do maior esquema de corrupção da história.

“O que Moraes faz não tem nem comparação com o que aconteceu na Lava Jato, mas apenas porque Moraes e o STF fazem muito pior”, disse o ex-procurador, listando as seguintes ações:

Lista de coisas que Moraes/STF/PF do Xandão já fizeram que a Lava Jato nunca nem sonhou em fazer:

Impediram acesso de advogado aos autos;

Impediram contato do advogado com o cliente;

Colocaram sigilo sobre provas (imagens do aeroporto) e não deram acesso nem às defesas para fazerem perícia;

Multaram parte por recorrer, o que é um direito constitucional, intrínseco ao direito de defesa;

Impediram advogados de conversarem entre si;

Prenderam mais de 30 pessoas preventivamente sem denúncia por mais de UM ANO;4Abriram inquéritos temáticos, sem fatos e objetos determinados, investigando temas e pessoas (fake news, atos antidemocráticos, etc);

Sustentaram inquéritos indefinidamente por anos contra pedidos de arquivamento expressos da PGR (fake news, atos antidemocráticos, etc);

Julgam pessoas sem foro privilegiado, violando regras de competência, quando a competência da Lava Jato foi definida pelo próprio STF;

Julgam casos em que eles mesmos são vítimas (Daniel Silveira, 8 de janeiro).

E completou:

“E a cereja do bolo: a Lava Jato nunca, mas NUNCA MESMO, expôs a integralidade de conversas entre advogado e cliente em um documento oficial de investigação, usando a conversa protegida por SIGILO LEGAL para fundamentar um relatório”.

Dallagnol se refere à investigação da Polícia Federal (PF) sobre a suposta agressão sofrida por Moraes e sua família no aeroporto de Roma, na Itália. A conversa entre o acusado, o empresário Roberto Mantovani, com seu advogado, Ralph Tórtima, não só foi acessada, como também divulgada na imprensa.

“Realmente, pessoal, não tem comparação com o que a Lava Jato fez, até porque a Lava Jato tramitava na 1ª instância e todo mundo tinha pleno direito de recorrer e ter seus casos revisados por diversos juízes de instâncias superiores, que em sua maioria confirmaram o nosso trabalho. Não tem pra onde correr e nem pra onde recorrer no STF.”

Imagem: Divulgação