“Dama do tráfico” foi levada ao MJ por ex-deputada do PSOL

Luciane Barbosa Farias, mulher do chefe do Comando Vermelho no Amazonas, mais conhecida como “dama do tráfico”, foi levada ao Ministério da Justiça para duas agendas na pasta através da advogada Janira Rocha, ex-deputada federal pelo PSOL.

– Não fizemos nada de irregular, nada de ilícito – garantiu a advogada em entrevista ao portal G1, nesta segunda-feira (13).

– Não existe nada de organização criminosa. A sociedade tem o direito de ser recebida pelo governo para colocar suas reivindicações. E o governo não deveria estar tão acuado de fazer uma coisa que é certa, que é cumprir o seu papel institucional e responder às demandas da sociedade – argumentou a ex-parlamentar do PSOL.

ENTENDA O CASO

Luciane Barbosa Farias participou de audiências com dois secretários e dois diretores do Ministério da Justiça em um período de três meses. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo nesta segunda-feira (13). Apesar das visitas, o nome de Luciane não consta das agendas oficiais da pasta chefiada por Flávio Dino.

Segundo o veículo, Luciane é casada há 11 anos com Clemilson dos Santos Farias, o Tio Patinhas, que era considerado o “criminoso número 1” na lista de procurados pela polícia do Amazonas até ser preso em dezembro do ano passado. Luciane e o marido já foram condenados em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa.

Atualmente, Clemilson cumpre 31 anos no presídio de Tefé, no interior do Amazonas, enquanto Luciane foi sentenciada a dez anos e recorre em liberdade.

A violência do marido de Luciane é tal que, em abril de 2019, um homem foi achado morto com um cartaz no rosto que dizia: “Devia Tio Patinhas”. Ele também já posou para uma foto com uma metralhadora de artilharia antiaérea.

