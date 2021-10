Damares diz que lançará projeto para distribuir absorventes

A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou um programa de distribuição de absorventes a mulheres em vulnerabilidade social. De acordo com a ministra, o projeto já era debatido há meses.

– Vamos anunciar o programa do governo federal para distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Programa que já estava sendo discutido há meses dentro do governo – declarou, em publicação no Instagram.

Na postagem, ela aparece ao lado do presidente da Frente Parlamentar em Defesas dos Direitos Humanos e da Justiça Social, deputado Roberto de Lucena (Podemos). Ela afirma ter discutido o assunto com o parlamentar e garantiu o lançamento do projeto. Damares foi chefe de gabinete do deputado entre 2011 e 2012.

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado um projeto de lei de distribuição do item de para estudantes pobres da rede pública, moradoras de rua e presidiárias. Como motivo, o presidente apontou que o projeto não apresentava fonte custeio, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal.

