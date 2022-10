Damares diz que tiros em igreja eram para matar Michelle

Ex-ministra deu declarações nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (19), a ex-ministra e senadora eleita, Damares Alves (Republicanos-DF), disse que o tiro disparado contra uma igreja evangélica de Fortaleza (CE), uma hora antes de um evento com Michelle Bolsonaro tinha a primeira-dama como alvo. As informações são do UOL.

-Vocês sabem que deram tiros na igreja em que a gente estava. Aqueles tiros eram para Michelle – falou Damares.

Ela deu declarações durante agenda em São Paulo. Ela questionou “até onde vai o ódio desta esquerda sanguinária no Brasil”.

– Querer matar a Michelle, não tem lógica. Uma mulher que só faz o bem. Até onde vai o ódio desta esquerda sanguinária no Brasil? – declarou.

O episódio citado pela ex-ministra ocorreu na última sexta-feira (14).

No evento desta quarta, Damares Alves lembrou ainda o tiroteio em Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista, que interrompeu uma agenda do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na segunda-feira (17).

Ex-ministra Damares Alves Foto: Reprodução/Print de vídeo Twitter Carla Zambelli

