Dani Alves e Rivaldo celebram dia 7 com slogan de Bolsonaro

O lateral-direito da Seleção brasileira, Daniel Alves, usou as redes sociais nesta terça-feira (7) para demonstrar seu patriotismo. Na legenda de uma foto em que aparece com bandeira do Brasil, Daniel cita o slogan do governo Jair Bolsonaro e reflete sobre o real significado do Dia da Independência.

– Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Dia da nossa independência e desejo-lhes que vocês peguem esse dia para se independizar também. Se independizar das opressões, das manipulações de opiniões e das influências egocêntricas. Ser livre é poder sonhar, ser livre é poder realizar, ser livre é saber que tudo vai passar e somente os legados vão ficar! (Viva a independência do Brasil e dos brasileiros) – escreveu o atleta.

O ex-camisa 10 Rivaldo, que também foi campeão pela Seleção brasileira, repetiu o gesto de Dani Alves e divulgou uma foto com a bandeira do Brasil. No entanto, Rivaldo foi ainda mais claro em seu apoio ao governo federal e, além de citar o slogan do governo, aproveitou para defender as manifestações.

Rivaldo também usou slogan do governo federal para celebrar o Dia da Independência Foto: Reprodução Instagram

– Tenho orgulho de ser Brasileiro. Tive o prazer de por muitos anos representar o Brasil e honrar essa nação que tanto amo. Feliz a nação cujo o Deus é o Senhor… Feliz em ver o povo na lutando por um Brasil melhor, por sua liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos – publicou.

Fonte: Pleno News