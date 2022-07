Dani Calabresa deixa de fazer parte do elenco fixo da Globo

Dani Calabresa não teve seu contrato fixo com a TV Globo renovado, após sete anos na emissora. De acordo com a humorista, o seu esquema de trabalho passará a ser por obra, como a emissora já tem feito com grande parte de seu elenco.

– Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades – contou a atriz à imprensa, durante o lançamento do filme O Palestrante, nesta terça-feira (26).

A humorista fez questão de frisar que a decisão foi em comum acordo de ambas as partes e mostrou o lado positivo do novo modelo de trabalho.

– Este modelo de contrato [por obra] possibilita parcerias diferentes, permite que o artista varie. Eu acho moderno. Pode ser que daqui a um ano eu esteja chorando debaixo da ponte – brincou.

Calabresa espera, inclusive, retornar para o Big Brother Brasil 23 a frente do quadro CAT BBB, que ela comandou na edição deste ano no lugar de Rafael Portugal.

– Eu tenho vontade de voltar para o BBB 23. Amei fazer o programa. Eu chorava a cada eliminado, a gente se apega – disse a humorista.

Fonte: Pleno News

Foto: Leo Franco/AgNews