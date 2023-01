Daniel Alves é preso na Espanha, acusado de assédio sexual

O lateral-direito Daniel Alves foi detido nesta sexta-feira (19) por agentes da Mossos d’Esquadra, a polícia autônoma da região da Catalunha, na Espanha. A prisão ocorre após denúncia de assédio sexual contra uma mulher, em uma boate de Barcelona.

De acordo com informações obtidas pela Agência Efe, já na manhã de hoje, o jogador que disputou a Copa do Mundo, no Qatar, prestou depoimento em uma delegacia da capital catalã, na condição de investigado.

Em seguida, Daniel Alves foi levado para ficar diante da juíza titular do Juizado de Instrução número 15, em Barcelona, onde o caso foi aberto.

A denunciante afirma que, na noite de 30 para 31 de dezembro, o lateral-direito a tocou inapropriadamente, por baixo de suas roupas íntimas, sem que ela desse conhecimento, na boate Sutton, onde ambos estavam em uma festa.

Acompanhada de amigos, a mulher informou a situação aos seguranças do estabelecimento, que ativaram o protocolo para este tipo de situação e alertaram a polícia da Catalunha.

Ainda naquela noite, os agentes da corporação colheram o depoimento da denunciante, que formalizou uma denúncia de assédio sexual junto às autoridades no último dia 2.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Antonio Lacerda