Daniel Alves: ex-esposa visita o jogador na cadeia e reforça que ele é inocente

A ex-esposa de Daniel Alves, Dinorah Santana, recentemente visitou o jogador de futebol na prisão na Espanha. O jogador da Seleção Brasileira continua sendo investigado por agredir e estuprar uma mulher que trabalha em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022.

“Não perguntei a ele sobre as versões porque sabemos que ele é inocente. Não há perguntas a respeito disso. Tanto seus filhos quanto eu acreditamos em sua inocência“, declarou a ex do famoso para o jornal espanhol “El Periodico”. Atualmente, Daniel é casado com a modelo Jaona Sanz.

“Acreditamos nele e cremos em sua inocência (…). É complicada a situação para eles. Também é preciso levar em conta que Dani tem família e filhos e muitas vezes nem tudo que se fala é verdade, e isso pesa muito na vida das crianças. E eu sou mãe, e quando seus filhos sofrem, uma mãe sofre também“, completou a ex do atleta, com quem teve dois filhos.

Recentemente, Joana Sanz usou o seu perfil no Instagram para alfinetar o marido, que segue preso em Barcelona acusado de estuprar uma jovem de 23 anos. Nos stories, a modelo citou a música de Shakira, TQG, parceria com Karol G, lançada no final de fevereiro.

“Eu vendo que Shakira tem uma música nova e ainda não lancei nenhuma”, escreveu a modelo, colocando uma enquete perguntando aos fãs se ela deveria fazer o mesmo que a cantora.

Fonte: HITSITE/Foto: Reprodução / Instagram