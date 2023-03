Daniel Alves recebe visita de ex-mulher após fim do casamento

Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro por suposta agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, recebeu a visita da ex-mulher, Joana Sanz, neste domingo (26), no Centro Penitenciário Brians 2, na Espanha. O encontro ocorreu cerca de duas semanas após ela anunciar o fim do casamento com o brasileiro por meio de uma carta nas redes sociais. A informação é da revista espanhola Hola!.

Segundo a publicação, Daniel Alves e Joana Sanz conversaram frente a frente, por quase uma hora, separados apenas por uma janela de vidro. A modelo e empresária de 29 anos foi questionada pela imprensa sobre o teor da visita ao deixar o local, mas ela foi embora sem fazer qualquer declaração aos jornalistas.

Ainda de acordo com a reportagem, Joana Sanz visitou Daniel Alves diversas vezes desde a prisão do brasileiro. Segundo a imprensa espanhola, o lateral-direito também já recebeu visitas frequentes de sua primeira mulher, Dinorah Santana, que também é sua agente e mãe de seus dois filhos.

O Estadão publicou com exclusividade na última semana uma carta escrita por Daniel Alves para Joana Sanz, com quem ficou casado por oito anos. No texto, o atleta lamenta a decisão da modelo de terminar o relacionamento com ele na prisão e diz entender que ela “não tenha sido capaz de suportar toda essa pressão”.

O veterano afirma que vai “seguir lutando para demonstrar sua inocência “ao mundo inteiro” e declara que as acusações contra ele “são alheias aos valores” que o guiaram por toda a vida.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Instagram Joana Sanz