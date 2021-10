Daniel Craig diz que prefere frequentar bares gays e revela motivo inusitado

O ator Daniel Craig, intérprete de James Bond nos filmes 007, revelou que prefere frequentar bares gays, pois não se envolve em brigas. Ao podcast Lunch with Bruce, ele disse que não vai a bares héteros há anos.

“Vou a bares gays desde que me lembro”, disse Craig. “Uma das razões para isso é porque eu não entro em brigas em bares gays com frequência”, argumentou o astro de Hollywood.

Ele ainda lembrou que já levou muitos socos na juventude, quando ia a bares com público hétero.

De acordo com Craig, as pessoas nunca se incomodaram com sua presença, apesar de ser heterossexual. Ele afirmou que ninguém chegou a perguntar sobre sua sexualidade nessas baladas, o que se tornou um “lugar seguro para estar”.