Daniel é indicado ao Grammy Latino 2021 em categoria sertaneja

A Academia Latina da Gravação anunciou, nesta terça-feira (28/9), a lista completa dos indicados para a 22ª edição do Grammy Latino, única premiação homologada entre profissionais da música e que celebra a excelência neste setor. O cantor Daniel, um dos grandes expoentes da música brasileira no exterior, concorre com Daniel em Casa na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

O próprio nome do projeto traduz o sentimento que há anos guia a trajetória do artista: estar nos palcos ou em estúdio é semelhante a estar no aconchego do lar, em casa. E com essa característica bem íntima, bem próxima dos fãs e admiradores, o resultado é um compilado de sete canções lançadas por Daniel, em formato de clipes e novidades em aplicativos de música, além de uma versão ainda inédita em parceria com Jon Secada, gravado no Studio Vip, em São Paulo, e no Circle House Studios, em Miami (EUA). A produção traz a assinatura de César Lemos.

Antes mesmo do lançamento oficial no dia 26 de março via ONErpm, Daniel em Casa já era um verdadeiro sucesso. O videoclipe de Casava de Novo hoje tem mais de 5 milhões de views no YouTube e Amei Uma Vez Só é uma das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil.

Outro grande destaque deste trabalho é Você Não Vai Me Encontrar (versão de Ronaldo Bastos e Leonel Pereda, composição de Luis Fonsi e Claudia Brant), que teve videoclipe gravado na Itália e foi produzida por Moogie Canazio, no estúdio East West Recording, em Los Angeles (EUA).

Na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja também foram indicados: Chitãozinho e Xororó (Tempo de Romance), Marília Mendonça, Maiara & Maraísa (Patroas), Os Barões da Pisadinha (Conquistas) e Michel Teló (Pra Ouvir no Fone).

A 22ª Entrega Anual do Latin Grammy acontece no dia 18 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA). A segurança dos convidados, indicados e artistas é a prioridade mais urgente. A organização está monitorando de perto as diretrizes da indústria, da cidade, do estado e dos órgãos federais de saúde enquanto continua a planejar a cerimônia deste ano e os eventos paralelos.

A cerimônia será transmitida ao vivo pela Univision, às 20h (hora da costa leste dos EUA) e 19h (hora Central dos EUA). O evento também será transmitido ao vivo pela TNT (cabo) às 19h00 (MEX)/20h00 (PAN-COL)/ 21h00 (VEN)/ 22h00 (ARG/CHI). Outros parceiros internacionais de radiodifusão serão anunciados posteriormente.

