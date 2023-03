Daniela Barbalho é eleita Conselheira do TCE/PA como uma das quatro indicações da Alepa

A advogada Daniela Barbalho, primeira-dama do Estado do Pará, foi eleita a nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), ontem, terça-feira, 14, em Sessão Especial no plenário Newton Miranda, na Assembleia Legislativa do Pará – Alepa. Com a aposentadoria do conselheiro Nelson Chaves, fato comunicado oficialmente pelo TCE, foi aberto o prazo de 10 dias úteis para indicações e o nome de Daniela foi indicado pelos líderes de mais de 10 partidos.

De acordo com § 1° do Art. 119 da Constituição do Estado do Pará, a Alepa detém o direito de indicação de quatro das sete vagas totais do Conselho da Corte de Contas. Daniela foi indicada pelos líderes dos seguintes partidos: União Brasil, Republicanos, PT, PDT, Podemos, PSD, PSDB, MDB, PTB e PP, cumprindo com sobra o requisito regimental. Com o nome indicado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) analisou os requisitos constitucionais e emitiu parecer favorável.

Após a publicação do parecer no sistema interno, nesta terça-feira, foi feita a Sessão de Arguição, quando a indicada é sabatinada pelos membros do parlamento. Em seguida, foi realizada a eleição por votação secreta no plenário, conforme a legislação determina nesta e nas demais Casas de Leis do país. Trinta e oito parlamentares votaram, sendo 36 a favor da indicação do nome de Daniela Barbalho e apenas dois contra.

Em seu discurso inicial, antes do tempo dedicado às falas dos deputados, Daniela falou sobre a mudança de cenário em um contexto mundial, em que mulheres se empoderam e passam a participar de todas as instâncias da vida pública.

“Acabou o tempo das mulheres ficarem à margem, apenas assistindo o desenrolar dos acontecimentos. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço e direitos, exercendo a cidadania em sua plenitude. Pudemos ver a gestão 2018-2022, quando tivemos a maior bancada feminina da história da Alepa, quando foi instituída a Procuradoria da Mulher. Diminuímos o quantitativo de deputadas estaduais nesse último pleito, mas aumentamos as deputadas federais, hoje contamos com cinco deputadas federais paraenses, aumentando a participação do Pará”, ressaltou. “Agradeço ainda, em especial, a cada um dos líderes partidários que me indicaram ao desafio mais importante da minha vida”, concluiu Daniela.

Conforme deliberação da CCJ e da Comissão de Redação, feita após a argüição, foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo n° 06/2023, que nomeia, oficialmente, Daniela Barbalho ao cargo.

Todo o processo obedece ao Artigo 279 do Regimento Interno da Alepa. A indicação de candidatos é feita pelas Lideranças Partidárias ou mediante a assinatura de, pelo menos, um quinto da totalidade dos Deputados Estaduais.

A CONSELHEIRA

Advogada e mestranda em Direito Público na Universidade da Amazônia, Daniela Barbalho passou pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e pelo escritório Coelho de Souza Advogados.

Foi secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho da Prefeitura de Ananindeua de 2007 a 2012, onde desenvolveu ações importantes, como a criação de novos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e o primeiro abrigo de 0 a 6 anos, além da implantação do Restaurante Popular e atividades itinerantes de cidadania e saúde.

No Estado, é voluntária nos programas desde 2019, onde atua com assistência e inclusão social, saúde materno-infantil e proteção da criança e do adolescente, com destaque para atuação no programa TerPaz.

Em 2020, atuou em parceria com a Justiça do Trabalho em ações de combate ao Trabalho Infantil. Já foi condecorada com medalhas de honra ao mérito do Tribunal de Justiça do Estado (TJ/PA), Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA) e Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)