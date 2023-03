Daniela Barbalho é empossada Conselheira do TCE em solenidade no Plenário Conselheiro Emílio Nogueira

Foi empossada ontem, quinta-feira, 23, como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado – TCE a advogada e primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho. Ela disse em suas redes sociais se sentir bastante honrada com a nova missão e agradeceu o apoio recebido de deputados e deputadas que acataram sua indicação para ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Nelson Chaves, o qual deixa a Corte em função da aposentadoria. Disse dona Daniela que irá se esforçar para agir com justiça e esmero como sempre agiu em toda a sua vida dedicada ao serviço público. Ela destaca a “missão e dever de exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade”.



A sessão solene de posse aconteceu no Plenário Conselheiro Emílio Nogueira, na sede do TCE, no bairro de Nazaré, em Belém. Os filhos de Dona Daniela – Helder Filho, Thor e Eva Barbalho – fizeram a entrega da toga a nova conselheira da Corte.



“Em benefício da sociedade, irei trabalhar garantindo através da fiscalização das contas públicas, a justiça e a equidade social perseguida pelos valores institucionais da efetividade, transparência, ética, sustentabilidade e transformação”, prometeu a conselheira.



Daniela declarou, ainda, que “a orientação (sobre sua atuação no TCE) é ainda mais relevante quando se tem a possibilidade de potencializar o bem-estar social com o desenvolvimento de políticas públicas capazes de erradicar ou reduzir significativamente a fome, o analfabetismo, o desemprego e a violência”.



Daniela Barbalho é a quarta mulher a assumir o posto de conselheira do TCE, ao lado de Eva Andersen, Lourdes Lima e Rosa Egídia Crispino C. Lopes, atual presidente do tribunal.

A indicação de Daniela para o cargo segue o artigo 73, § 1º, da Constituição Federal de 1988, “observando que, a prerrogativa da escolha pertenceu à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa)”.



O cargo é vitalício. Das sete vagas, uma é indicada pelo Chefe do Poder Executivo, com aprovação da Alepa; duas, alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao TCE, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e quatro pela Assembleia Legislativa.



A indicação da primeira-dama ocorreu em sessão na Alepa no dia 14 de março. No total, 38 parlamentares participaram da sessão – 36 deles votaram de forma favorável à nomeação ao cargo, anteriormente ocupado pelo conselheiro Nelson Chaves.



A nomeação na publicação do Diário Oficial foi assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, como governador em exercício, enquanto Helder Barbalho cumpria agenda em São Paulo.

NOVA CONSELHEIRA

Daniela Lima Barbalho é graduada em direito pela Universidade da Amazônia (Unama) e é mestranda em direito público na mesma universidade.



Ela foi procuradora da Câmara Municipal de Belém e exerceu assessoria jurídica na Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana. Atuou ainda como secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho da Prefeitura de Ananindeua (2007 a 2012), na gestão de Helder Barbalho.



Após a eleição de Helder no governo estadual, em 2019, passou a trabalhar junto a programas voltados para assistência e inclusão social, saúde materno-infantil e proteção da criança e do adolescente.



Também foi indutora do programa TerPaz, com ações itinerantes de cidadania e assistência, participando da entrega de nove Usinas da Paz.



Ela teve ainda participação na criação do Programa Creche por Todo Pará, e em 2020, trabalhou em parceria com a Justiça do Trabalho em ações de combate ao Trabalho Infantil.

Foto: Divulgação