Danilo Boza é o novo reforço do Santos

O lateral direito Danilo Boza, de 23 anos, é o novo reforço do Santos. O jogador chega na Vila Belmiro emprestado pelo Mirassol até o final do ano, com opção de compra para uma permanência por mais quatro anos.

“A camisa que o Santos tem é muito importante, então a gente se assusta um pouco. Mas estou feliz pelo trabalho que fiz no Mirassol, estou colhendo isso agora”, disse o atleta em entrevista para a TV do Peixe.

No comunicado informando a contratação, o Santos destacou a versatilidade do atleta, que pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral direito. Boza fez 12 jogos no Paulistão, marcando um gol. O Mirassol foi semifinalista no campeonato.

Texto retirado de ogol.com.br