Danilo Gentili debocha de críticas a seu filme com piadas sobre pedofilia

O apresentador e humorista Danilo Gentili rebateu as críticas e o repúdio ao filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, que tomou conta das redes sociais no domingo (13). Lançado em 2017, o longa voltou a chamar atenção por ter entrado no catálogo da Netflix e apresentar cenas escatológicas retratando a pedofilia.

Danilo, que além de atuar no filme é um dos roteiristas, debochou da situação e “comemorou” o fato de desagradar em um mesmo nível de intensidade tanto os petistas quanto os bolsonaristas.

– O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo – escreveu o apresentador do The Noite, do SBT.

Fonte: Pleno News