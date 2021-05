Danilo Gentili revela estar com Covid-19 e pede orações

O apresentador Danilo Gentili, do SBT, utilizou as redes sociais para informar seus seguidores de que está com Covid-19. Em publicação feita nesta segunda-feira (3), ele disse que estava se cuidando e que mesmo assim testou positivo para a doença.

Gentili também afirmou que não pode tomar nenhum medicamento e pediu aos seguidores que orassem por ele.

– Eu me cuido. Sem ser o trabalho não saio pra lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje. Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e por isso conto com as orações de vcs nesses próximos dias. Obrigado, pessoal – escreveu.

Ele também revelou a seus seguidores que vários programas já estão gravados e que o The Noite continuará inédito nos próximos dias.

– Preparamos uma frente de programas e mesmo com o meu afastamento, o The Noite segue inédito pelos próximos dias. Conto com a audiência de vocês. Obrigado 🙂 – apontou.