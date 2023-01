Dano ambiental

Continua a novela sobre a extração ilegal de aterro de uma grande área na comunidade do Canaã, em Benevides, na Grande Belém. Os comentários são de que o aterro estaria sendo levado para obras no vizinho município de Marituba, tudo, sob as vistas grossas das autoridades ambientais de Benevides, no caso, o secretário Leonardo Paniagua. As reclamações de danos ambientais no município metropolitano têm gerado procupações com fundamentos: Benevides é detentor de um invejável acervo em água potável, que pode se comprometer em função das questões ambientais no município chamado de “O Berço da Liberdade”.