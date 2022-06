Danos

Aliás, o muro com grades no entorno do Parque Ambiental do Estado, na Avenida João Paulo II, está com falhas de segurança por causa do furto de grades ou de árvores que caem durante os vendavais na cidade e que acabam destruindo o gradeado. Com isso, entram em ação os vândalos que invadem a área de proteção ambiental para os mais diversos atos.