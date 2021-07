Danrlei comemora gol com a camisa do Paysandu

Após o empate na Curuzu diante do Altos, do Piauí, no sábado passado, o elenco bicolor se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 19, no Estádio Leônidas Castro, já em preparação para a partida contra a equipe do Manaus-AM, no próximo domingo (25), na capital amazonense. Após balançar as redes no jogo passado, o atacante Danrlei falou sobre a alegria de ter marcado seu primeiro gol com a camisa bicolor.



“Eu trabalhei muito para esse momento. Estou muito feliz em poder ter ajudado minha equipe, porque sem eles isso não teria acontecido, e feliz por ter marcado meu primeiro gol com a camisa do Paysandu”, festejou.



Danrlei também disse que a felicidade pelo gol foi compartilhada. “Meu coração ficou a mil. Recebi ligações dos meus amigos e da família. Minha mãe chorou muito após o jogo, e eu lagrimava em saber que ela fica feliz por mim”, comentou.



Lembrou o atacante que trabalha para buscar espaço, principalmente da contratação de três atacantes, mas garantiu que está preparado. “Fica a critério do treinador, mas estou preparado. Agora com a chegada dos novos jogadores, é trabalhar mais forte ainda para buscar meu espaço”, declarou.

Por fim, o atacante afirmou que espera um Manaus ofensivo e que isso pode favorecer o estilo de jogo do Paysandu. “Aqui dentro temos um pouco de dificuldade, já que os adversários vêm fechados, e fora temos a possibilidade maior de fazer as coisas aconteceram”, finalizou.



Os bicolores voltaram aos trabalhos hoje com o grupo dividido. Os titulares diante do Altos-PI realizaram uma atividade regenerativa. Já os demais atletas participaram de um treino técnico no gramado.

Foto: Jorge Luís Totti