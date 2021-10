Datena anuncia ao vivo saída da Band para concorrer em 2022

José Luiz Datena finalmente anunciou oficialmente sua saída da TV para dedicar-se à corrida presidencial em 2022. O anunciou foi feito ao vivo durante exibição do Brasil Urgente, da Band, na quarta-feira (13).

Ao falar para o público sobre sua decisão, o apresentador disse que sua intenção em ingressar na política é ser um “bom brasileiro”.

– Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção – e meu único interesse em entrar na política é público, de ser um bom brasileiro – enquanto você não entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político – disse ao vivo.

O jornalista também quis frisar que seu desejo de se tornar um político não é recente, mas que não o fez antes por alguns receios.

– Um dia, um político importante disse que político não tem senso ridículo. O outro me disse que político não pode ter ética. Por essas frases e outras eu não entrei para a política até agora – declarou.

Datena se filiou ao PSL já como pré-candidato. A sigla se encontra em processo de fusão com o DEM para criar o União Brasil. O apresentador sinalizou que intenção do presidente da legenda, Carlos Lupi, era lançá-lo à disputa ao governo de São Paulo.

Em declarações à imprensa, Datena também já falou sobre a possibilidade de ser vice de Ciro Gomes, candidato pelo PDT. A decisão deve sair até o fim do próximo mês.

Fonte: Pleno News