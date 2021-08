Datena avalia aliança com o PDT de Ciro Gomes e o MDB de Tebet

Apesar de ser pré-candidato à Presidência da República pelo PSL, o apresentador José Luiz Datena também estuda concorrer a outros cargos fora do Palácio do Planalto. Segundo informações do Gazeta do Povo, o jornalista avalia a possibilidade de disputar o Senado ou o governo de São Paulo, em uma aliança com Ciro Gomes (PDT) ou Simone Tebet (MDB).

Embora Ciro Gomes seja filiado a uma sigla de centro-esquerda e Datena a um partido de centro-direita, as divergências não devem atrapalhar possíveis negociações, visto que o pedetista tem conversado com diferentes legendas para se consolidar como terceira via.

A oferta de apoio por parte de Ciro Gomes a Datena em uma eventual candidatura ao Senado já foi reconhecida pelo apresentador, e não está descartada. Para Datena, é necessário que haja alianças para viabilizar um nome que tenha chance contra o ex-presidente Lula e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro.

– Alianças políticas devem surgir para que o Brasil não fique polarizado. É uma polarização, inclusive, de rejeições – afirmou ele, em entrevista à Revista Veja.

A senadora Simone Tebet, aposta do MDB para a Presidência da República, também pode ser uma opção de aliança, mas essa seguirá nos bastidores, ao menos por enquanto. A ideia do MDB e do PSL é fazer o lançamento de pré-candidaturas para testar a força desses nomes.

Fonte: Pleno News