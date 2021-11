Datena desiste da Presidência para disputar o Senado pelo PSD

O apresentador José Luiz Datena decidiu deixar o PSL e filiar-se ao PSD para disputar uma vaga no Senado Federal por São Paulo, nas eleições de 2022. A informação foi confirmada por Gilberto Kassab, presidente do partido.

O ato de filiação será em 24 de novembro, uma quarta-feira, em Brasília. Datena, que chegou a declarar ter certeza de que seria o novo presidente da República, não estava satisfeito com a fusão entre o PSL e o Democratas, que resultará no União Brasil.

– O meu ponto de fusão é diferente do deles. Eu, para me tornar gasoso em dois segundos, desapareço e evaporo […] A responsabilidade toda é deles. Os caras que me convidaram, que me lançaram candidato a presidente da República. A responsabilidade é deles, não é minha – disse na época do anúncio da fusão.

O novo partido de Datena deverá lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a Presidência da República. Para governador deverá ser Geraldo Alckimin, que tem dado sinais de que vai deixar o PSDB, depois de perder espaço no partido para o grupo de João Doria.

