Datena desmente fim de Brasil Urgente, mesmo em caso de candidatura

Após boatos de que o programa Brasil Urgente poderia deixar a grade de programação da Band em caso de candidatura de Datena nas eleições de 2022, o próprio apresentador fez questão de desmentir a informação.

“Mesmo que eu saia candidato de alguma coisa o Brasil Urgente vai seguir na tela da Band. Continua com outra pessoa”, afirmou.

A declaração foi dada na passagem do programa Melhor da Tarde para o Brasil Urgente, quando Datena conversou com Cátia Fonseca. Segundo o apresentador, Johnny Saad, presidente da emissora, garantiu que manterá a atração no ar por dar muita audiência.

“Eu etava conversando com o Johnny, que saiu uma reportagem [dizendo] que se eu fosse candidato a qualquer coisa, a Band teria o objetivo de acabar com o programa, porque são 20 anos como líder da casa e seria ligado a mim. Coisa nenhuma”.

José Luiz Datena ainda levantou a possibilidade de ser eleito como Senador e continuar na televisão e sugeriu os nomes de Joel Datena e Vicente Datena para o seu lugar.

FONTE METROPOLES