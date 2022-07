Datena é multado em razão de propaganda eleitoral antecipada

Nesta quinta-feira (14), a Justiça de São Paulo condenou o apresentador José Luiz Datena a pagar uma multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada, feita em vídeo publicado nas redes sociais. Filiado ao PSC, o jornalista concorreria ao Senado pelo estado de São Paulo, mas desistiu da candidatura.

De acordo com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, a ação contra Datena foi movida no dia 29 de junho, pelo Ministério Público Eleitoral. Ela tinha como objetivo apurar uma fala do âncora feita em postagem no Facebook, no dia 4 de junho.

Na declaração, Datena destacava que concorreria às eleições em chapa com Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura e hoje pré-candidato ao governo do estado.

– É exatamente pela sua confiança, povo de São Paulo, que eu reafirmo minha pré-candidatura ao Senado. Ao lado do Tarcísio, que será eleito governador, seremos eleitos juntos com uma votação que você vai nos dar. Vai ser fantástica, e este é um recado principalmente a pretensos aliados do presidente [Jair Bolsonaro], que parecem estar fazendo campanha exatamente para o adversário ou os adversários. Muito obrigado, bom dia, com Deus e saúde – assinalou Datena no vídeo em questão.

Na avaliação da Justiça, o jornalista incorreu em pedido explícito de voto fora do prazo permitido pela legislação eleitoral.

Fonte: Pleno News