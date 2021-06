Datena revela convite de Faustão para ser jurado da ‘Dança dos Famosos’

José Luiz Datena comentou sobre um áudio enviado por Fausto Silva durante um papo com Cátia Fonseca no “Melhor da Tarde”. O apresentador revelou um convite para ser jurado no “Dança dos Famosos”.

Aos 71 anos, Fausto Silva foi internado hoje no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a Globo, Faustão teve uma infecção urinária

“É legal, mas eu duvido que a Globo deixe”, brincou Datena antes do início do “Brasil Urgente”, ouvindo a mensagem ao vivo. Ele também comentou sobre o apoio do amigo após ele descobrir que José Luiz Datena Junior está internado por conta da covid-19.

“Ele não pode falar ao vivo devido ao contrato. Mas não é nada grave, ele tem uma infecção urinária e em um ou dois dias está de volta”, completou o apresentador da Band na sequência.

Datena também reforçou que Faustão quer um reencontro para relembrar os tempos em que trabalharam como repórteres esportivos. “A gente sempre se ajudava e contava com o auxílio dos técnicos de som, que sempre foram maravilhosos”.

Tiago Leifert foi o escolhido para substituir Fausto Silva no próximo domingo (13). O apresentador do “BBB” compartilhou um meme de Faustão após a realização do anúncio.

Fonte: Metropoles