Datena revela preocupação com filho, internado com Covid-19

Nesta segunda-feira (7/6), Datena revelou em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, que seu filho está internado com Covid-19. Além de se mostrar preocupado com o estado de saúde de José Luiz Datena Júnior, que recebe cuidados no Hospital Sírio Libanês, o jornalista se mostrou revoltado com a condução da pandemia no país.

“Meu filho está internado lá no Sírio Libanês, mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. O país tem quase 500 mil mortes e esses caras dando esses (maus) exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo, com tanta gente internada?”, disse.

Sobre a situação de seu filho, Datena informou que o jovem “não está nada bem”. “Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira acometida pela Covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível. Claro que meu filho está em um hospital de primeira qualidade, tem muita gente que não têm acesso a isso. Por essas pessoas eu rezo muito para que elas estejam bem”, finalizou o apresentador.

