Datena se filiará ao PSL para ser candidato em 2022, afirma Bivar

O apresentador José Luiz Datena decidiu se desfiliar do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para ingressar no Partido Social Liberal (PSL). A informação foi revelada pelo presidente pesselista, deputado Luciano Bivar (PE), ao colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles. De acordo com o Bivar, o foco deve ser a disputa da Presidência da República.

– O Datena está se filiando ao PSL. Ele já comunicou aos amigos para transmitir sua filiação ao partido. Disse que já se considera filiado ao PSL. Isso [se candidatar a algum cargo] é indiscutível. Acho que presidente da República é o foco – afirmou.

A filiação foi acertada em um jantar realizado na noite de segunda-feira (28) entre Datena e o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), e Luciano Bivar. O encontro aconteceu em São Paulo e contou ainda com as presenças do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (sem partido-RJ), e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

De acordo com Gadelha, o PSL encomendou, há algumas semanas, já pensando na aquisição do apresentador aos seus quadros, uma pesquisa eleitoral para testar o nome de Datena na disputa para o Planalto, governo de São Paulo ou Senado.

Fonte: Pleno News