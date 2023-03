Davi Alenncar e a nova aposta de Dona Bil mãe de Wesley Safadão para o cenário nacional do forró. O cantor foi visto através de um vídeo patrocinado no Instagram, e despertou interesse do escritório, que imediatamente entrou em contato com o artista.

Há 6 anos o cantor paraense segue levando forro de muita qualidade para o público paraense. Começou fazendo show voz e violão que duraram 4 anos e nos últimos 2 anos está com sua banda tocando nas principais casas de shows do estado. Conhecido pelo seus carisma e irreverência nos palcos, foram essenciais para fazer da produtora BX Produções, que chegou e potencializou seu projeto com lançamento de dois CDS que teve títulos de parte 1 e Parte 2. Seu último lançamento foi uma música autoral chamada “Dois em Um” composição do próprio artista.



DAVI vem conquistando uma legião de fãs pelo estado. Que criaram perfis no Instagram com os nomes “paraensedodavialenncar” e “faclube_davialenncar” para ficar perto do dia a dia do artista.

O artista já está trabalhando seu novo single, você pode conferir uma prévia no canal do YouTube do artista.

Foto: Divulgação