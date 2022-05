Davi Diniz realiza show em Brasília no “Fest Drums”

Davi Diniz, fenômeno na arte de dominar a sonoridade da bateria no Pará e no país, realiza show instrumental no dia 27 de maio, ao desembarcar na cidade de Brasília para participar do Fest Drums, festival que reúne os melhores e mais renomados bateristas do país em um evento que tem como objetivo fortalecer e incentivar os amantes e os talentos da bateria dentro do cenário nacional da música.

“Vamos lá mais uma vez pra um festival de grande peso pra minha carreira, eu comecei a participar destes eventos nacionais muito novo, antes precisava até de autorização dos meus pais pra viajar, e hoje eu já viajo sozinho, o que é um avanço (risos), mas vamos lá pra mais esse desafio dentro do que eu amo, que é tocar bateria”, comenta ele sobre a apresentação nacional.

Um talento desde muito criança, o músico Davi Diniz sempre chamou muita atenção pela sua facilidade em aprender a tocar instrumentos musicais. Com uma naturalidade que impressionava, o pequeno Davi teve influência do seu pai, que também é músico de grande talento dentro da cena musical paraense.

“Desde que me conheço como pessoa eu ouço música dentro de casa, em todas as situações, estudando, relaxando, fazendo as atividades domésticas, a música sempre fez parte de mim e da minha família, sinto que a minha base musical vem deles e sou grato por ter crescido desta forma e com essas referências musicais”, comenta o artista.

Todo o percurso musical de Davi Diniz iniciou quando ele teve a oportunidade de começar a aprender a tocar bateria, seu instrumento que hoje, é como se fosse uma extensão do seu próprio corpo: “A bateria e eu somos como uma simbiose, eu durmo ouvindo e estudando sobre bateria, acordo pensando nisso, toco bateria todos os dias, é um prazer enorme poder ter ela na minha rotina, me sinto realizado ao tocar”, ressalta.

Com tanto conhecimento acumulado, atualmente Davi leciona aulas de música e de bateria para jovens amantes do instrumento: “Eu pude estudar em diversos lugares com os melhores professores que eu poderia ter na vida, e com tudo isso construí a minha carreira, então tento a missão de repassar isso de alguma forma para jovens que tem o mesmo sonho que eu”, explica ele sobre o seu papel de professor de música atualmente.

Para ele, essa oportunidade de fazer este show no Fest Drums, vai significar um impulso para seguir em frente em si e nos seus alunos: “Tenho muitos talentos ao meu redor, e para eles, isso é uma forma de seguir em frente, ver que dá sim viver da música e da música instrumental, com foco na bateria”, ressalta.