David Brazil sobre ter ficado com namorado de cantora: “Sou talarica!”

Bem-humorado, apresentador fala à coluna LeoDias, nega ter ficado com o rapaz e diz já ter esclarecido a situação para a moça

Após a carioca Thalita Brandão expor o ex-namorado em um vídeo, mostrando conversas que ele teria tido com David Brazil, o apresentador conversou com a coluna LeoDias e revelou que nunca ficou com o homem em questão, de nome não revelado. David acredita que as mensagens mostradas no vídeo de Thalita são parte de uma montagem, e ainda diz que não ficaria com o rapaz, por não ser seu tipo.

David revelou ter achado a história um pouco estranha e que percebeu que Thalita estava tentando falar com ele pelas DMs. Além disso, o apresentador complementou que o homem em questão não faz o seu tipo. “Eu achei a história meio estranha, mas eu quase não vejo direct. Muita gente tá me mandando isso (o vídeo) sem parar, que isso viralizou. Eu fui lá no direct, tinha várias mensagens dela (Thalita). Ela até mandou a foto do suposto boy, mas não faz o meu tipo nem aqui e nem na China!”, comentou.

O apresentador ainda disse para esta coluna que, mesmo achando a história estranha, não sabe se a conversa é uma montagem ou não: “Não sei se é montagem a conversa, se bem que eu falo daquele jeito. Mas ele (o ex de Brandão) não faz o meu tipo mesmo!”.

Apesar de tudo, David ainda brinca sobre a situação de supostamente ter ficado com o homem: “Sou mesmo talarica, gay pra mim são só meus amiguinhos pra fofocar, pra se divertir. Mas na hora da cama eu gosto de pegar os héteros, que, na verdade, são bi. Se são bi e têm namorada, ou mulher, sei lá. Mas se eu conheço as mulheres, eu não pego”.

Nas redes, Thalita postou um outro vídeo no qual reforçou que David entrou em contato e negou que algo tenha acontecido entre ele e o ex dela. “O David Brazil finalmente me respondeu. Vou contar o porquê foi tão difícil acreditar nesse ex-namorado. Eu era uma pessoa muito insegura, ele sempre mentia e eu tive que perdoar muita coisa. E finalmente, hoje, finalmente, essa fic (ficção) foi resolvida. Eu sempre tive pra mim que (a traição com o humorista) havia acontecido. Mas hoje, o David Brazil finalmente me respondeu e disse que não”.

Leo Dias / Metrópole