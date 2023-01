Davos

A vice-governadora Hanna Ghassan está no comando do Estado do Pará. Ela substitui ao titular, o governador Helder Barbalho, que viaja para a Suiça, onde participa, ela segunda vez como governador, do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Além de representar o Estado, Barbalho participa na condição de presidente do Consórcio Amazônia Legal, que é formado pelos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins.