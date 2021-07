De Barões da Pisadinha a Alok: veja os mais ouvidos até junho de 2021

Apesar dos desafios impostos ao setor do entretenimento pela pandemia da Covid-19, o mercado fonográfico foi recheado com lançamentos no primeiro semestre de 2021. Curiosos com o gosto musical dos brasileiros, o Deezer divulgou, nesta quarta-feira (14/7), um levantamento com os 10 artistas e hits com mais streams da plataforma.

No TOP 10 de artistas mais ouvidos do serviço, o DJ Alok é o único fora dos gêneros sertanejo e forró. A lista é encabeçada pelos baianos do Barões da Pisadinha. Seguido por Gusttavo Lima (2º) e Marília Mendonça (3º).

No caso das músicas mais ouvidas, os gêneros musicais tipicamente brasileiros também reinaram absolutos, apesar de não seguirem a mesma ordem dos artistas, nas primeira posições estão: Batom de Cereja (Ao Vivo), Israel & Rodolffo; Facas (Ao Vivo), de Diego & Victor Hugo e Bruno & Marrone; e Ele É Ele, Eu Sou Eu, Wesley Safadão e Os Barões da Pisadinha.

Confira abaixo na íntegra os rankings:

TOP 10 artistas:

1. Os Barões da Pisadinha

2. Gusttavo Lima

3. Marília Mendonça

4. Wesley Safadão

5. Jorge & Mateus

6. Xand Avião

7. Bruno & Marrone

8. Henrique & Juliano

9. Zé Neto & Cristiano

10. Alok

TOP 10 músicas:

1. Batom de Cereja (Ao Vivo), Israel & Rodolffo

2. Facas (Ao Vivo), Diego & Victor Hugo e Bruno & Marrone

3. Ele É Ele, Eu Sou Eu, Wesley Safadão e Os Barões da Pisadinha

4. Tapão Na Raba, Raí Saia Rodada

5. Meia Noite (Você tem meu Whatsapp), Tarcísio do Acordeon

6. Foi Pá Pum, Simone & Simaria

7. Alô Ambev (Segue Sua Vida) (Ao Vivo), Zé Neto & Cristiano

8. Ela Aperta a Minha Mente, Xand Avião e Os Barões Da Pisadinha

9. Recairei (Ao Vivo), Os Barões Da Pisadinha

10. Lance Individual, Jorge & Mateus