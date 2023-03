De Bruyne fala em ”nova energia” na Bélgica e cutuca Roberto Martínez

Depois de uma campanha para esquecer na última Copa do Mundo, a Bélgica iniciou o novo ciclo com mudanças. Para Kevin De Bruyne, a chegada do novo técnico, Domenico Tedesco, representou uma “nova energia” em relação ao trabalho do antecessor Roberto Martínez.

“Foi apenas um amistoso, mas ainda assim foi importante vencer a Alemanha. Dá para perceber que os jovens jogadores nos dão uma nova energia. Eles chegam aqui, agora, com a sensação de que vão ter oportunidades e lutar pela seleção nacional. Quando todos jogam na posição correta, surge a qualidade”,declarou De Bruyne em coletiva de imprensa.

Por sua vez, o novo técnico da Bélgica explicou a sua nova abordagem para a equipe. Tedesco pretende montar uma equipe agressiva, mas pede que os jogadores mantenham o foco e a atenção durante a duração completa das partidas.

“Eu quero que meus jogadores mostrem coragem, para jogarem avançados e recuperarem a bola, até mesmo quando a Alemanha nos colocou pressão. Nós temos jogadores para isso. Temos que acreditar nas nossas capacidades, mas precisamos manter o mesmo nível de qualidade durante 90 minutos”, explicou Domenico Tedesco.

