De casa nova, BRB/Brasília Basquete se apresenta para nova temporada

Nesta quarta-feira (19/10), um evento marcou apresentação do elenco do BRB/Brasília Basquete e a reabertura da Arena BRB Nilson Nelson, que será a casa do Brasília nesta temporada da NBB.

Entre as novas instalações estão um centro de alta performance, composto por uma sala de fisioterapia, além de academia nova e vestiários. Outra grande novidade ficou no telão de LED instalado ao centro da quadra, que conta com o desenho do mascote do time.

Equipe do BRB/Brasília basquete na nova casaHugo Barreto/ Metrópoles

Telões de LED colocados ao centro da quadra Hugo Barreto/ Metrópoles

Centro da quadra do ginásio Nilson NelsonHugo Barreto/ Metrópoles

Vestiários do Nilson NelsonHugo Barreto/ Metrópoles

Academia fará parte das novas instalações do Nilson NelsonHugo Barreto/ Metrópoles

Academia será utilizada pelo elenco da equipeHugo Barreto/ Metrópoles

Bernardo Bessa, CEO da equipe Hugo Barreto/ Metrópoles

Equipe do BRB/Brasília basquete na nova casaHugo Barreto/ Metrópoles

Telões de LED colocados ao centro da quadra Hugo Barreto/ Metrópoles

Bernardo Bessa, CEO da equipe, comentou sobre as novas instalações da equipe.

“Hoje temos um centro de excelência a nível internacional e nossos atletas terão o que há de melhor no mercado. Hoje temos mais de 18 patrocinadores. Temos uma arena caminhando para o padrão internacional. Com competência , transparência e profissionalismo, se vai longe. Hoje, Brasília já possui os três maiores públicos do Basquete Nacional. Não tenho dúvidas que vamos colocar os 10 maiores públicos da historia do Brasil”, contou Bessa.

Sobre os reforços que chegaram ao time, Bessa destacou a qualidade do elenco para a temporada 2021/22. Após uma temporada na lanterna, o CEO da equipe revelou o que ele espera do time para esta nova temporada.

“Temos jogadores de nível de seleção, nível internacional, que já tiveram experiência em NBA, campeonatos internacionais. Temos uma equipe do tamanho da nossa cidade que e que brigará na parte de cima da tabela”, afirmou.

Richard Dubois, CEO da Arena BSB comentou sobre o retorno das atividades esportivas e a reinauguração do ginásio.

“É muito importante marcar o reingresso ao Nilson Nelson. Não tinha forma melhor de retomar as atividades. Reinaugurado o espaço dessa forma. Retomar as atividades, com a torcida presente, empurrando o time, será muito importante para o esporte de Brasília”, comentou.

A equipe fará a sua estreia na NBB contra o São Paulo, dia 29/10, no Ginásio do Morumbi. A estreia na nova casa será no próximo dia 4 de novembro, contra o Pinheiros as 20h30. A previsão é de que ao menos metade do público seja liberado para acompanhar a partida dentro dos protocolos sanitários estabelecidos.

Fonte Metropoles