De Luca diz que não sabia que Kayky era a vítima do acidente

Bruno de Luca disse que só ficou sabendo que Kayky Brito era a vítima do atropelamento um dia depois do acidente. O ator prestou depoimento nesta quarta-feira (6), na 16ª DP, no Rio de Janeiro.

Kayky foi atropelado na madrugada do último sábado (2), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e Bruno era uma das pessoas que o acompanhavam no quiosque.

De acordo com o ator, ele soube que de fato Kayky havia sido atropelado quando conversou com a irmã do ator, Sthefany Brito, no dia seguinte.

A conversa com Sthefany se deu porque Bruno, que já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town, teria procurado Kayky.

– Não aguento mais ver essas imagens [do atropelamento]. Só quero que ele se recupere logo. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Estou muito assustado. O Kayky é o meu melhor amigo e estávamos escrevendo uma peça juntos, nos divertindo. Depois que eu fui pagar a conta aconteceu isso. Eu só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele. Para mim, está sendo muito difícil – declarou Bruno à imprensa após o depoimento.

Imagens de Bruno consternado e com as mãos na cabeça circularam nas redes sociais. Segundo ele, a reação foi porque ele tem “pavor de acidentes”, não por saber que a vítima era o amigo.

Ainda de acordo com o depoimento, Kayky já havia se despedido antes de se dirigir ao carro. Bruno foi para casa e deixou o seu carro no local, e diz ” não saber como chegou em casa”. Ele contou ainda que havia mandado mensagem para o próprio Kayky para comentar sobre o acidente, achando que o amigo também tinha visto.

Kayky está na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Hospital Copa D’Or, que fica localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na colisão, ele sofreu traumatismo craniano e politraumatismo.

Em boletim médico divulgado nesta quarta (6), o hospital informou que o ator foi submetido a “novos exames de tomografia” e que apresentou “sinais de melhora evolutiva”.

Fonte: Pleno News/Foto: Fabricio Pioyani / AgNews