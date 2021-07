De madrugada, homem arromba trailer de lanche, no Marco: veja o vídeo

Quem é morador do bairro do Marco provavelmente conhece o Barreto’s Lanches, que fica na Travessa Vileta, entre as Avenidas Duque de Caxias e Rômulo Maiorana. No final da madrugada de ontem, um homem invadiu o trailer, com ajuda de um pé de cabra, para furtar o empreendimento.

Câmeras de segurança flagraram a ação do homem que aproveitou a pouca movimentação da via. Segundo informações, o suspeito já seria conhecido na área por conta de vários roubos do mesmo tipo.

Em vez de procurar trabalho decente, prefere roubar. Deveria estar preso.

Fonte: Ver-o-Fato Por: Emanuel Maciel