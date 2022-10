De meia calça transparente, Isis Valverde posa em frente ao espelho: “Linda demais!”

A atriz global Isis Valverde, apostou em mais um look simplesmente impecável e deus o que falar nas redes sociais. A musa apostou em uma calça com muita transparência e tirou um clique cheio de sedução em frente ao espelho.

Na legenda da publicação, a artista resolveu colocar um poema pra lá de inspirador: “Começa a haver meia-noite, e a haver sossego, Por toda a parte das coisas sobrepostas, Os andares vários da acumulação da vida… Calaram o piano no terceiro andar… Não ouço já passos no segundo andar… No rés-do-chão o rádio está em silêncio…”.

“So pra informar que você é a atriz mais bonita do mundo.”, afirmou uma fã no campo de comentários.

Fonte: Top Famosos/Foto: Reprodução Redes Sociais