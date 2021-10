De olho em 2022, Moro deve se filiar ao Podemos em novembro

Segue avançando o projeto do ex-juiz federal Sergio Moro de disputar a Presidência nas eleições 2022. De acordo com o site poder 360, Moro encaminha sua filiação ao Podemos, o que deve ocorrer em novembro deste ano.

Isso porque, a partir de 31 de outubro, o ex-ministro da Justiça poderá romper seu contrato de maneira amigável com a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, onde trabalha desde o final do ano passado.

Apesar disso, informou o veículo, Sergio Moro ainda não decidiu se pretende mesmo disputar o cargo. Líderes do Podemos disseram ao site que o ex-juiz pretende decidir sobre seu futuro após uma reflexão pessoal junto à sua família.

No fim do mês passado, Moro veio ao Brasil e participou de diversas conversas com políticos do país. Ele teve jantares com o governador de São Paulo, João Doria, e com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Fonte: Pleno News

Foto: Estadão Conteúdo/Ernesto Rodrigues