De olho na SAF, patrimônio do Remo é maior do que o do Paysandu, aponta colunista

O assunto SAF no Remo já é uma realidade, o clube recebeu proposta de R$ 210 milhões da empresa VL Gold Dubai, para compra a compra do departamento de futebol do clube, porém, muito se questiona qual o valor dos clubes, quanto vale os patrimônios de Remo e Paysandu, principais clubes da Região Norte.

Um levantamento realizado por Aury Donato, diretora e proprietária da Lopes Donato Imóveis e colocada na coluna do jornalista do Grupo Liberal, Carlos Ferreira, apontam o Remo com o clube que possui o patrimônio mais valioso do estado. Juntando o Estádio Baenão, Sede Social, Sede Náutica e Centro de Treinamento em Outeiro, o Leão Azul possui o patrimônio avaliado em R$ 218 milhões.

Já o Paysandu, que possui o mesmo número de patrimônios que o Remo, como Estádio da Curuzu, Sede Social, Sede Náutica e Centro de Treinamento em Ananindeua, está avaliado em R$ 152 milhões, R$ 66 milhões a menos que o patrimônio do Remo.

A relação SAF e patrimônios dos clubes geralmente são feitas com locações, os clubes acabam alugando os seus patrimônios à SAF, que por outro lado modernizam os imóveis.

Veja as áreas dos imóveis do Remo e do Paysandu e os locais onde estão inseridos

Remo

Estádio Baenão

Área: 28.028 metros quadrados no Marco

Sede social, parque aquático e ginásio

Área: 8.748,5 metros quadrados na avenida Nazaré

Sede náutica

Área: 1.137,32 metros quadrados na Cidade Velha

Centro de Treinamento

98 mil metros na região do Outeiro

Paysandu

Estádio da Curuzu

Área estimada: 12 mil metros quadrados, no Marco

Sede social

Área estimada: 7.500 metros quadrados na avenida Nazaré

Sede náutica

Área estimada: 2.500 metros quadrados na Cidade Velha

Área do futuro CT

113 mil metros quadrados no bairro Águas Lindas, Ananindeua

Fonte: O Liberal

Foto: Fernando Araujo / Arquivo O Liberal