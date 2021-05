De olho na Série D, Castanhal acerta a contratação de Ricardo Capanema

O Castanhal anunciou a contratação do volante Ricardo Capanema para a disputa da Série D. O jogador, de 36 anos, estava disputando o Parazão pelo Bragantino e é experiente, já rodou por vários clubes do Pará e teve passagens nos três grandes da capital, Remo, Paysandu e Tuna Luso.

Com a camisa do Paysandu conquistou dois acessos à Série B, além de ter levantado as taças dos Parazões de 2013, 2016 e 2017 e também a Copa Verde de 2016. Com a camisa do Sampaio Corrêa conquistou o acesso para a Série B em 2019.

O Japiim da Estrada está no grupo A-01 da Série D e estreia na competição nacional no dia 6 de junho, às 15h, no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal, contra o Galvez-AC.

Fonte: O Liberal

Por: Fabio Will

Foto: Divulgação / Castanhal