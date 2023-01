De olho no Parazão 2023, Paysandu e Tuna fazem jogo amistoso na Curuzu

O Parazão de 2023 ainda está sem data para começar, por isso, é tempo dos clubes participantes ajustarem os times realizando jogos amistosos.



O Paysandu entra em campo no domingo, 29, para encarar a Tuna, no estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, a partir das 9h30.



O Papão vem de dois jogos, um na pré-temporada, na cidade de Barcarena, e outro diante do São Francisco, de Santarém, quando venceu por 1 a 0, gols do novato Mário Sérgio, uma das apostas bicolor para a reconquista do título paraense.



A Tuna também está na fase de aclimatação do elenco. O técnico Josué Teixeira tem novos jogadores, embora alguns sejam conhecidos do torcedor paraense. O meia Lineker se apresentou na quinta-feira, 16. O goleiro Jader Bentes e o atacante Welton fazem parte da nova equipe do Souza.



“É jogo amistoso, porém, um clássico. O nosso time está se ajustando, mas vamos para ganhar o Paysandu, observação do técnico da Águia Guerreira Josué Teixeira.

A lusa já realizou dois jogos preparativos e não venceu nenhum.

O PAPÃO

Márcio Fernandes, técnico do Paysandu, deve manter a equipe que começou no último jogo. O foco do comandante bicolor é o entrosamento do time. Por isso todos jogadores bem sendo testados por ele.



A expectativa do torcedor alviceleste pela boa apresentação do artilheiro Bruno Alves que foi destaque na temporada passada atuando pelo rival.

A ‘fiel’ vai marcar presença na Curuzu apoiando o Papão como aconteceu no domingo passado.

Imagens: Luis Carlos/Ascom/TLB