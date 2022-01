De pré-contrato assinado com o Remo, Marciel passará por uma cirurgia no joelho esquerdo

Jogador realizou os exames no Nasp, onde foi constatada a necessidade do procedimento cirúrgico

O meia Marciel assinou um pré-contrato com o Remo nesta sexta-feira, dia 14. O meia, que chega como mais uma contratação do Leão para 2022, ainda passará por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e, depois que estiver liberado para treinos com a equipe, terá o vínculo oficializado pelo clube.

– Primeiramente quero agradecer ao técnico Paulo Bonamigo, a comissão técnica e a diretoria do Remo pela oportunidade em vestir o manto desse clube de tradição e o maior da Amazônia. Optei vir para cá para realizar a cirurgia do menisco, onde o clube hoje tem os melhores médicos e uma estrutura completa. Espero me recuperar logo para ficar à disposição de todos e assim iniciar a caminhada – comentou o atleta em entrevista ao site oficial do Remo.

Natural de Porto Alegre, Marciel iniciou nas categorias de base do Grêmio e chegou ao sub-20 do Corinthians em 2014. No ano seguinte, fez parte do elenco que conquistou o título do Brasileirão.

Em 2016 foi emprestado para o Cruzeiro, mas logo voltou para time Paulista. Em 2017 conquistou mais uma vez a elite nacional com o Timão.

Sem espaço, foi emprestado para outras equipes nos anos seguintes: Ponte Preta, Oeste e Juventude, onde conquistou o acesso para a Série A em 2020. Na temporada passada, Marciel defendeu o Náutico. Foram 40 jogos e um gol marcado pelo Timbu.

Fonte ge.globo.com