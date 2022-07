De propósito? Cão foi atropelado enquanto dormia: Vídeo

Imagens da câmera de segurança de um posto de combustível no município de Cametá, no nordeste do Pará, mostra o momento em que um cachorro dorme tranquilamente na madrugada desta quinta-feira, 21, quando é brutalmente atropelado.

O vídeo está causando grande indignação nas redes sociais, principalmente por defensores de animais. Muitos comentários apontam que o motorista pode ter atropelado de propósito o animal, que morreu na hora.

Na filmagem é possível ver o animal dormindo quando, por trás, chega o veículo que o atropela. Chama atenção – e por isso as suspeitas de que tenha sido proposital – que o veículo muda sua rota de repente ao passar próximo ao cão, que morre instantaneamente.

O condutor do veículo fugiu e até o momento não foi identificado. Muitas pessoas estão compartilhando o vídeo para que posso ajudar a polícia na investigação sobre o ocorrido.

Veja:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução