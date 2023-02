DE REPENTE…

A parceria público-privada é uma das melhores coisas já criadas no Brasil e que deram, dão e sempre darão certo ///// Prova disso foi a união entre a Prefeitura Municipal de Acará e a empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) para recuperçaão do trecho da rodovia PA-140, na zona rural do município, destruído por chuvas na seman passada. ///// Em menos de 24 horas o tráfego de veículos e de pessoas foi normalizado, à altura da comunidade do Cravo que ficou completamente isolada depois do temporal que piorou no dia 25. ///// Este inverno amazônico está atípico: pouca chuva e temperaturas baixas. ///// Em Benevides, na Grande Belém, na quinta-feira passada, muita gente estava toda empacotada dos pés à cabeça por não aguentar tanto frio. ///// Parecia clima de montanha. ///// O Instituto de Meteorologia diz que se trata de uma fase normal, mas muita gente atribui tanto frio às alterações no meio ambiente provocadas por queimadas e desmatamento. ///// Grupo Marajoara de Comunicação já está instalado em novo endereço, na Rua dos Pariquis, bairro de Batista Campos. As instalações são do tipo “top”, fruto do trabalho e dedicação de Carlos Santos, o amigo do povo, e de sua esposa, dona Aline Santos. //// Pedidos de aposentadorias e demais benefícios continuam seguindo a passos de cágados nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social no Estado do Pará. Pessoas que trabalham com legalização desses benefícios dizem que as coisas entravaram mais ainda durante a fase eleitoral e que, agora, é que os processos voltaram a ser despachados. ///// Alegação é de falta de trabalhadores e de travas no sistemal. ///// Quem perdeu a renovação da matrícula na rede estadual de ensino tem a oportunidade de buscar vagas no site da rede estadual de ensino. //// A ideia do governo estadual é não deixar ninguém fora dos bancos de sala de aula. ///// Aliás, falando em governo estadual, Helder Barbalho está mexendo, agora, nas peças do tabuleiro de xadrez e dama, ajustando a máquina administrativa. ///// Vários integrantes da equipe no primeiro governo permanecem nos cargos; outros foram trocados de cargos ou então os cargos passam a ser ocupados por outros profissionais indicados pelos partidos da base aliada. ///// A ideia é agradar a gregos e troianos, um dos processos do jogo político e democrático.