DE REPENTE…

Belém continua registrando índices pluviométricos (chuvas) fora do normal. Já choveu tudo e muito mais do que era previsto para este mês. ///// Apesar de ser um belo prédio prestes a passar por completa reforma e modernização, o Mercado de São Brás ainda mistura beleza com sujeira. O odor de fezes e urina é insuportável no local onde acontecem inúmeras programações culturais. ///// Aliás, vários locais da cidade estão na mesma situação, como parte da Praça do Pescador e no próprio Ver-o-Peso, o cartão postal da cidade. ///// Se, e um lado, há o poder público, do outro, há pessoas sem educação e com espírito de vandalismo. Infelizmente! ///// Já se sente o clima de Natal quando se entra nos shoppings-centers de Belém, onde estão montadas árvores de Natal e estruturas de diversão e beleza próprias desta época que ainda vai enfrentar uma Copa do Mundo, daqui a poucos dias. ///// Em tempo: veterano e falecido político dizia em rodadas de amigos que, quando um adversário não tem rabo de palha, um era inventado a fim de que esse adversário pegasse fogo e levasse a pior. ///// Vários templos da Assembleia de Deus continuam com enormes bandeiras do Brasil em suas fachadas, o que demonstra o sentimento de patriotismo de bispos, obreiros e fieis evangélicos com o futuro do nosso País. ///// A AIJAM, a Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia, prepara, com carinho, a Festa dos Jornalistas, que vai acontecer no dia 3 de dezembro próximo, na sede campestre dos funcionários do Ministério Público do Trabalho no Pará, localizada na Estrada do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. ///// Todos os associados com carteira expedida estão convidados. Aliás, a carteira de sócio é o ingresso à festa que será regada a muita descontração com shows ao vivo, comida e bebida à vontade, além de sorteio de brindes e de cestas. ///// Segundo o presidente da AIJAM, jornalista Evandro Corrêa, a entidade vem para fortalecer a categoria, fazer intercâmbio com profissionais da imprensa em todos os países da Amazônia e para a defesa de um jornalismo isento de política partidária e de quaisquer outras ideologias. ///// O primeiro embate do Papão da Curuzu nos jogos da final da Copa Verde, em Belém, foi de um empate sem gols. A Fiel, agora, aguarda por uma vitória em Goiânia, a fim de que o Bicola retorne a Belém trazendo uma taça valendo por toda a temporada de 2022 para iniciar, com o pé direito, os preparativos visando o Parazão 2023.