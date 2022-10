DE REPENTE…

Círio Musical tem atraído grande multidão para a Praça Santuário de Nazaré. A primeira noite de evento deixou o local completamente lotado. ///// Há dois anos não havia Círio Musical por causa da pandemia da covid-19. Neste ano, que o Círio Musical voltou, a população, que gosta de cultura e louvor, não perdeu tempo. ///// Saudosistas do Arraial de Nazaré reclamam da ausência da Roda Gigante Panorâmica, que dava o toque de charme ao parque. Mas, os tempos são outros. Há brinquedos radicais que, agora, tomam conta do espaço. ///// Houve grande procura de galinhas caipiras e de grangão para fazer no tucupi para o almoço do Dia do Círio. Consumidores dizem que o sabor é delicioso e que substitui com preço bem mais camarada o famoso pato-no-tucupi. ///// Comércio espera faturamento entre 10% a 15% nas vendas para o Dia das Crianças, que será celebrado amanhã, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. ///// O Dia das Crianças, no comércio, é o terceiro maior evento de incremento de vendas, atrás, apenas, de Natal e Ano Novo, e Dia das Mães. ///// Justiça nada! Moradores de Altamira voltaram a fechar a rodovia Transamazônica, esperando que o DNIT tome providências imediatas para resolver o problema de conservação da via. Eles haviam sido retirados por ordem da Justiça, mas como não viram a situação se resolver, voltaram a fazer o protesto.