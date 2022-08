DE REPENTE…

Já começou ruim: uma escola de ensino fundamental e médio do bairro do Souza, que deveria ter reiniciado as aulas ontem, só o fará a partir de amanhã. Motivo: energia da instituição de ensino estaria cortada. ///// Preço da carne apresentou ligeira queda em vários mercados, açougues e supermercados. No entanto, ainda é um produto muito caro, considerando-se os valores dos salários.///// Aliás, todo mundo tem a mesma opinião: a alimentação em Belém é uma das mais caras do Brasil.///// Falando em alimentação: em alguns pontos do Brasil, as pessoas estão mudando de hábito. Algumas preferem lanchar na rua, substituindo o almoço para se alimentar melhor em casa, à noite, ao voltar do trabalho. ///// Antigamente, muitos diziam estar vendendo almoço para comprar a janta. O problema, com a crise, é: “E quando não tiver almoço para vender?”///// Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, apresenta os dados sobre alimentação quase todos os dias, e não são nada animadores em Belém.///// Mais um carro de transporte de lixo se acidentou Na Avenida João Paulo II. O acidente, ocorrido na noite de ontem, provocou engarrafamento quilométrico na via, no sentido São Brás-Rodovia BR-316. ///// Esse foi o segundo acidente envolvendo carro de lixo em menos de um mês. O primeiro ocorreu na pista sentido BR-316/São Brás e ocorreu num sábado, por excesso de velocidade. No de ontem, não se sabe as causas, mas o veículo tombou a pista.